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Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında şehrin tüm noktalarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

26.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 26.04.2020 15:36
Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs ile mücadele kapsamında şehrin tüm noktalarında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehirden yapılan açıklamada, dezenfekte ekipleri tarafından kamu binaları, pazar yerleri, fırınlar, nöbetçi eczaneler ile sağlık çalışanlarının konakladığı otel ve misafirhanelerin düzenli olarak dezenfekte edildiği belirtildi.
Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin muhtelif noktalarına dezenfekte otomatları ile tıbbı atık kutularının yerleştirilmeye devam edildiği aktarılan açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın ilan edilen koronavirüsle mücadele kapsamında şehrimiz genelinde dezenfekte çalışmalarımıza aralıksız ve düzenli olarak devam ettireceğiz." ifadelerine yer verildi.
Erenler Belediyesi'nden 96 saat kesintisiz hizmet
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, 4 gün süren sokağa çıkma sınırlandırılmasında çalışmaların devam ettiğini belirtti.
Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, Erenler Belediyesi'nin, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 96 saat süren sokağa çıkma sınırlandırılmasında Kültür ve Sosyal İşler, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü birimleri ile tam kadro sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.
Tedbirlere ve kurallara uyan ilçe sakinlerine teşekkür eden Kılıç, şunları kaydetti:
"Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerimiz yalnız yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyaçlarını karşılamaya yasak sürecinde de devam ederek kendilerine dezenfekte ürünleri, maske ve sıcak yemek konusunda yardımcı oldu. Aynı zamanda ekiplerimiz, hazırlanan erzak kolilerini de 4 günlük yasak sürecinde hemşehrilerimize ulaştırmaya devam etti. Tüm imkanlarımız ve ekiplerimiz ile hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek, yanlarında olabilmek için çalışıyoruz. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında perşembe ve cuma günleri belirlenen saatlerde açık olan dükkanlarda sosyal mesafe, maske ve fiyatlandırma konusunda, cumartesi ve pazar günleri de fırınların ekmek dağıtımı konusunda titizlikle kontrollerini sürdürdü. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz rutin olarak sürdürdüğü temizlik ve dezenfekte çalışmaları ile ilçemizin yoğun iş merkezlerinden Modern Sanayi ve Atatürk Sanayi Sitelerinde genel bir temizlik yaptı. Süreç boyunca fedakarca çalışan, emek veren mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güncel , Haber
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