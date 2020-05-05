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Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu, SATSO meclisi adına Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'na (OGEM) fidan bağışında bulundu.

Sakarya'dan kısa kısa
05.05.2020 13:38 | Son Güncelleme: 05.05.2020 13:56
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu, SATSO meclisi adına Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı'na (OGEM) fidan bağışında bulundu.
SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, daha yeşil bir Türkiye oluşturmaya destek vermek adına gerçekleştirilen bağışta Meclis Başkanı Talip Kuriş ve meclis üyelerinin her birini temsilen 87 fidan bağışı yapıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, oda olarak her zaman ve her alanda ülkenin geleceğini düşündüklerini belirtti.
Ülkenin ekonomi, istihdam, eğitim, sosyo kültürel geleceği için yaptıkları çalışmaların yanı sıra bu ülkenin gelecek nesilleri için nefes olacak olan doğayı da düşündüklerini ifade eden Altuğ, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bu nedenle; SATSO meclis üyelerimizin talebiyle, geleceğe nefes olmak, çevreye duyarlılığa örnek olmak için OGEM Vakfı'na her meclis üyemizi temsilen 87 fidan bağışında bulunduk. Doğa bizlere karşı her zaman cömert davrandı ve bizler de doğamızı koruyarak ona borcumuzu ödemeliyiz. Gelecek nesillerimiz için daha fazlasını yapmalıyız. Bu uygulamanın toplumumuza örnek olmasını umuyoruz. Tüm fidanlarımızı, zorlu Kovid-19 günleri boyunca ülkemizi adeta ayakta tutan, bizlere nefes olmak için soluksuz çaba gösteren sağlık çalışanı kahramanlarımıza adadık."
Ferizli'de muhtarlar vatandaşların istek ve talepleri için buluştu
Ferizli ilçesinde muhtarlar, vatandaşların istek ve taleplerini yerine getirmek için bir araya geldi.
İstiklal Mahallesi Muhtarlığı'nda, Devlet, Nalköy, Akçukur ve Kusca mahallesi muhtarları bir araya gelerek yapılan çalışmaları değerlendirdi.

İstiklal Mahallesi Muhtarı Muzaffer Çakır, muhtarlar adına yaptığı konuşmada, tüm mahalledeki 65 yaş üstü vatandaşların listelerinin bulunduğunu ifade ederek, yaşlı vatandaşları yakından takip ettiklerini ve vatandaşların her konuda yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Ferizli'deki tüm mahalle muhtarı ile birlik ve beraberlik içinde olduklarını belirten Çakır, "Mahallelerimizde, vatandaşlarımızda verdiğimiz telefona gelen istek ve talepleri takip ediyoruz. Hangi mahalle muhtarımız yakınsa hemen oraya yönlendirip vatandaşın işlerini görüyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, Güncel, Haber

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