Terör örgütü DEAŞ'ın 5 numaralı ismi İsmail el İthavi, 2 aylık takiple Sakarya'da yakalanmış

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın 5 numaralı ismi olduğu belirtilen İsmail el İthavi'nin, geçen yıl, 2 ay süren takip sonucu saklandığı evde yakalandığı ortaya çıktı. Gizli yürütülen soruşturmanın ardından İsmail el İthavi'nin Irak'a teslim edildiği öğrenildi.

TÜRKİYE'YE KAÇAK YOLLARDAN GİRİŞ YAPTI

Terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin yakalanmasındaki en büyük etken olan ve örgütün 5 numaralı ismi olduğu belirtilen İsmail el İthavi'nin, geçen yıl, Sakarya'da yakalandığı ortaya çıktı. Bağdadi'nin üst düzey yardımcısı ve örgütte dini konulardan sorumlu olduğu belirtilen İsmail el İthavi'nin, Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı 2018'de belirlendi.

2 AYLIK TAKİBİN ARDINDAN YAKALANDI

Irak istihbarat birimlerinin verdiği bilgiler doğrultusunda, 2 aylık takibin ardından İsmail el İthavi'nin, Serdivan ilçesinde kaldığı ev tespit edildi. Gizli yürütülen soruşturma kapsamında İthavi, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin operasyonuyla eve düzenlenen operasyonla yakalandı. İsmail el İthavi'nin, sorgusunun ardından şubat ayında Irak'a teslim edildiği öğrenildi.

BAĞDADİ ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde DEAŞ terör örgütü lider Ebubekir el Bağdadi'nin İdlib'de düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü açıklamıştı. Trump, "Bir köpek gibi bir korkak gibi öldü. Artık dünya daha güvenli bir yer. Yaklaşık bir kaç haftadır takip ediyorduk. sürekli fikir değiştiriyordu, sonunda orada olduğunu öğrendik. .Bulunduğu yerde tüneller olduğunu ve biri hariç çıkmaz olduğunu da biliyorduk.O tünelde de kontrol sağlamıştık, 8 helikopterle indik bölgeye. Birçok savaşçı da karadan girdi, bubi tuzakları olduğu için duvarları patlatarak ilerlediler." ifadelerini kullanmıştı.

BAĞDADİ'NİN YERİNE GEÇECEK İSİM DE ÖLDÜRÜLDÜ

Trump, yine Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ölen DEAŞ lideri Bağdadi'nin yerine geçecek ismin de öldürüldüğünü duyurdu.