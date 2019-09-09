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Sakarya demir yüklü tır devrildi, yol ulaşıma kapandı

Demir yüklü TIR devrildi, yol ulaşıma kapandıSakarya'nın Arifiye ilçesinde, demir yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hafif yaralanırken, Eskişehir yönü bir süre ulaşıma kapandı.

09.09.2019 14:00
Demir yüklü TIR devrildi, yol ulaşıma kapandı
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, demir yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü hafif yaralanırken, Eskişehir yönü bir süre ulaşıma kapandı.
Kaza, öğlen saatlerinde, Arifiye D-650 Karayolu Eskişehir yönü bağlantı kavşağında meydana geldi. Nedret Mutlu (44) yönetimindeki 34 GL 1614 plakalı demir yüklü TIR, kontrolden çıktıktan sonra, savrulup, devrildi. Eskişehir yönü ulaşıma kapanırken, hafif yaralanan sürücü, cevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Trafiğe kapanan yol, yapılan çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Sakarya demir yüklü tır devrildi, yol ulaşıma kapandı

Eskişehir, Sakarya, Arifiye, Güncel

Kaynak: DHA

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