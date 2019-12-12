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Sakarya depoda 'yakan' temizlik

Depoda 'yakan' temizlikSakarya'nın Akyazı ilçesinde, işçinin fabrikanın deposunda yere dökülen yağı temizlemek için döktüğü yanıcı madde alev aldı.

12.12.2019 12:56 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:59
Depoda 'yakan' temizlik
'nın ilçesinde, işçinin fabrikanın deposunda yere dökülen yağı temizlemek için döktüğü yanıcı madde alev aldı. Yangın büyümeden söndürülürken, yere dökülen maddenin alev alması güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Akyazı'da bulunan bir fabrikanın deposunda meydana geldi. Fabrikanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir işçi yağların depolandığı depoda zemine dökülen yağı temizlemek için bir varile bağlı musluğu açarak kovaya bir madde doldurdu. İşçi daha sonra kovanın içerisindeki yanıcı maddeyi zemine döktü. İşçi zemin temizleme makinesiyle yerleri temizlemeye başladı. Bu sırada yere dökülen madde alev aldı. İşçi hemen araçtan inerek kaçarken, yerler alev içerisinde kaldı. verilmesi üzerine fabrikanın itfaiye ekibi yangını büyümeden söndürdü.
Sakarya depoda 'yakan' temizlik

Sakarya, Akyazı, Güncel

Kaynak: DHA


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