Sakarya Dereye Düşen Karacayı Kurtarıp, Sobanın Yanında Isınmasını Sağladılar

Dereye düşen karacayı kurtarıp, sobanın yanında ısınmasını sağladılar Sakarya
'nın Geyve
ilçesinde, dereye düşen karacayı gören Murat Şirin, merdivenle dere yatağına inerek karacayı kucaklayıp kurtardı. Üşüyen karaca köy kahvesine götürülerek sobanın yanında ısınması sağlanırken, yiyecek verildi.
Olay, Geyve Doğançay Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanlık alandan mahalleye inen karaca etrafta koştururken Doğançay Deresi'ne düştü. Akıntıya direnen karacayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Dere kenarında toplanan vatandaşlar hayvanı nasıl kurtaracaklarını düşünürken, çevre mühendisi Murat Şirin yolun 3 metre aşağısında kalan dere yatağına merdivenle indi. Bel yüksekliğindeki derede yürüyerek karacaya ulaşan Murat Şirin, karacayı yakalayarak kucakladı. Korku içinde çırpınan karacaya sıkı sıkıya tutunup, merdivene yürüyen Murat Karaca
, bir eliyle karacayı bir eliyle de merdiveni tutarak yukarıya çıktı. Yukarıda bekleyen vatandaşlar karacayı Murat Şirin'in kucağından aldı. Murat Şirin alkışlanırken, üşüyen karaca daha sonra köy kahvehanesine götürülerek ısınması için sobanın yanına konuldu. Yiyecek verilen karaca daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü
ekiplerine teslim edildi.
Geyve,Sakarya
08 Aralık 2018 Cumartesi 12:38