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Sakarya devrilen şişme bottan düşen 2 kişi kurtarıldı

Devrilen şişme bottan düşen 2 kişi kurtarıldıSAKARYA'nın Karasu ilçesinde şişme botla denize açılan 2 kişi ölümle burun buruna geldi.

16.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:51
Devrilen şişme bottan düşen 2 kişi kurtarıldı
SAKARYA'nın ilçesinde şişme botla denize açılan 2 kişi ölümle burun buruna geldi. Botun devrilmesi sonucu denize düşen 2 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı.
Karasu Yenimahalle mevkiinde 2 kişi şişme botla denize açıldı. Aşırı dalgalar nedeniyle bot devrilince suya düşen 2 kişi ölümle burun buruna geldi. Denizde boğulmamak için çabalayan kişileri gören vatandaşlar 112 Acile durumu bildirdi. Bu sırada bir balıkçı teknesi 2 kişiyi tekneye alarak karaya çıkardı. Sağlık ekipleri iki kişiyi Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kişi tedavi altına alındı.
Sakarya devrilen şişme bottan düşen 2 kişi kurtarıldı

Karasu, Güncel

Kaynak: DHA


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