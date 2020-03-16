Sakarya Dikmen yaylasında kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı
Sakarya'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen yaylasında kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı.
16.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:00
Sakarya 'nın Hendek ilçesine bağlı Dikmen yaylasında kar kalınlığı 25 santimetreye kadar ulaştı.
Havaların soğumasının ardından Sakarya'nın bin 725 rakımlı en yüksek noktası olan Hendek ilçesine bağlı Dikmen Yaylasında gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile yayla tamamen beyaza büründü. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı Dikmen Yaylasında 25 santimetreye kadar ulaştı. - SAKARYA
Havaların soğumasının ardından Sakarya'nın bin 725 rakımlı en yüksek noktası olan Hendek ilçesine bağlı Dikmen Yaylasında gece saatlerinde başlayan kar yağışı ile yayla tamamen beyaza büründü. Yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı Dikmen Yaylasında 25 santimetreye kadar ulaştı. - SAKARYA
Kaynak: İHA
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