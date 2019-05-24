SAKARYA Dilenci kadın, önce cemaate saldırdı, sonra polisin silahını almaya çalıştı

Kaynak: DHA

Dilenci kadın, önce cemaate saldırdı, sonra polisin silahını almaya çalıştıADAPAZARI'nda, kendisini engellemek isteyen cami cemaatine saldıran dilenci kadın, olaya müdahale eden polisin silahını almak isteyince ters kelepçeyle gözaltına alındı.Adapazarı Cumhuriyet Mahallesi Orhan Camii'nde ikindi namazı sonrasında camii avlusunda dilenen kadına, camii cemaati tepki göstererek engellemek istedi. Dilenci kadın eline sopa alarak kendisini engellemek isteyenlere saldırmaya çalıştı. Bu sırada olay yerinden geçen iki polis memuru olaya müdahale etti. Dilenci kadın kendisini sakinleştirmek isteyen polislerden birinin tabancasını almaya yeltenince ortalık karıştı. Polis memurlarının müdahalesi sonrasında kadın yere yatırılarak ters kelepçe takıldıktan sonra gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadın fenalık geçirirken, polisin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil ekibi geldi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında kadın kontrolden geçirilmek üzere Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.