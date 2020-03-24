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SAKARYA Dışarı çıkmayınca drone ile alışveriş yaptı

Dışarı çıkmayınca drone ile alışveriş yaptıSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Yasin Becit (29), koronavirüs nedeniyle drone ile alışveriş yaptı.

24.03.2020 17:25 | Son Güncelleme: 24.03.2020 17:25
SAKARYA Dışarı çıkmayınca drone ile alışveriş yaptı

Dışarı çıkmayınca drone ile alışveriş yaptı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Yasin Becit (29), koronavirüs nedeniyle drone ile alışveriş yaptı. Yasin Becit bakkalın önüne yönlendirdiği drone ile ekmek aldı.

Akyazı Kuzuluk Mahallesi'nde yaşayan Yasin Becit koronavirüs nedeniyle tedbir amacıyla evinden çıkmayınca drone ile bakkaldan alışveriş yaptı. Yasin Becit balkona çıkarak droneyi havalandırıp bakkalın önüne yönlendirdi. Yasin Becit telefonla görüştüğü bakkal işleten Şendoğan Şen'den ekmek istedi. Şendoğan Şen ekmeğin bulunduğu poşeti dronenin ayağına bağladı. Yasin Becit droneyi yönlendirerek balkonuna indirip ekmeği aldı.

Drone ile alışveriş yapan Yasin Becit, "Mümkün oldukça evde evimizden çıkamamaya özen gösteriyoruz. İhtiyaçlarımızı drone ile karşılamaya çalışıyoruz. İlk etapta şaşkınlıkla karşılandı. Şimdi bakkalımızda alıştı. İlk etapta ekmekle başladık. Eczaneye bile gönderebiliriz.? dedi.

Şendoğan Şen ise, 'Arkadaşlarımız arayarak siparişini bildiriyor. Poşeti droneye bağlayıp gönderiyoruz. Yapılan uygulama güzel, insanların daha az sokağa çıkması açısından mantıklı karşıladık. Böyle güzel oldu." dedi.

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Kaynak: DHA

Etiketler : Kuzuluk, Akyazı, Güncel

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