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SAKARYA Doğum günü 23 Nisan olan çocuklara sürpriz

Doğum günü 23 Nisan olan çocuklara sürprizSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, doğum günü 23 Nisan olan 7 çocuğa sürpriz doğum günü yapıldı.

23.04.2020 19:00 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:04
Doğum günü 23 Nisan olan çocuklara sürpriz
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, doğum günü 23 Nisan olan 7 çocuğa sürpriz doğum günü yapıldı.
Akyazı'da 7-12 yaş grubunda olan 23 Nisan doğum tarihli 7 çocuğa Akyazı Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sürpriz doğum günü hazırladı. Türk bayraklarıyla donatılan ve ses sistemi kurulan minibüsle evlerinden çıkamayan çocukların evlerine gidildi. Çocuklar evlerin önüne gelen 23 Nisan şarkılarının çaldığı minibüsü görünce önce şaşırdılar sonra mutlu oldular. Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Özdemir ve öğretmenler, Ebrar Ünlütürk, Muhammed Ali Şükür, Eren Öztürk, Nisa Göl, Elif Azra Kavi, Muhammed Eymen Kılıç ve Mustafa Ebubekir Erdem'in evlerine giderek çocuklara çeşitli hediyeler vererek, pasta ile doğum günlerini kutladı. Ebrar Ünlütürk kendisine sürpriz yapan öğretmenlerine şiir okuyarak teşekkür etti. SAKARYA Doğum günü 23 Nisan olan çocuklara sürpriz

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Akyazı, Güncel , Haber
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