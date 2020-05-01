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Sakarya, Düce, Bolu ve Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya, Düce, Bolu ve Zonguldak'ta Kovid-19 tedbirleri
01.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:24
Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.
Sakarya'da polis, jandarma ve zabıta ekipleri, kent genelinde denetim yapıyor.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, evden çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Sakarya Büyükşehir Belediyesinden maske üretimi
Büyükşehir Belediyesi Kovid-19'la mücadele kapsamında haftada 100 bin maske üretimine başladı.
Üretim hattında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, tedarik edilen hammadde ve makine parkuruyla atölyenin kurulduğunu söyledi.
Haftada 100 bin maske üreterek kentin ihtiyacını karşılayacaklarını aktaran Yüce, "Büyükşehir Belediyesi olarak maske üretimine başladık. Büyükşehir olarak salgının çıktığı ilk günden itibaren şehrimiz genelinde yaklaşık 2 milyon maske dağıtımı gerçekleştirmiştik. Maske tedarikinde olası zaman kayıplarının önüne geçmek ve vatandaşlarımızın maske ihtiyacını uzun süre boyunca karşılayabilmek adına maske üretimine başladık. Tedarik ettiğimiz ham madde ve makineyi şehrimize getirterek bir atölye kurduk. Atölyemizde gerçekleştireceğimiz maske üretimiyle şehrimizde ihtiyacı karşılayabileceğiz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Bolu
Bolu'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında tedbirler sürüyor.
Sağlık personeli tarafından yapılan son filyasyon testleri sonucunda 5 kişide Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından polis, jandarma ve zabıta ekiplerinin denetim ve kontroller artırıldı.
Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi giriş ve çıkışlarında bariyerlerle oluşturulan kontrol noktalarında polis ekipleri vatandaşlarda maske kontrolü yapıyor. Maskesi olmayan ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstünde sokağa çıkma yasağı bulunanların kontrol ediliyor. Yapılan kontrollerde gerekçesi olmayanlara cezai işlem uygulanıyor.
D-100 karayolunun kent giriş ve çıkışlarında polis, jandarma ve sağlık ekipleri işbirliğiyle oluşturulan kontrol noktasında vatandaşların ateşleri ölçülüyor.
Düzce

Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan İstanbul Caddesi'ne girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor.

Türk Kızılay Düzce Şubesi ekipleri ise caddeye giriş noktalarında maskesi olmayanlara maske veriyor.

Polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyarıyor.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, ilçe belediyelerle STK'ler tarafından gerçekleştirilen maske ve siperlik üretimi devam ediyor. Maskeleri vatandaşlara ulaştırmak için Türk Kızılay ve Vefa grupları çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını şehrin her noktasında yürütüyor.

Zonguldak
Zonguldak Belediyesince Kovid-19'la mücadele kapsamında başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Belediye ekipleri mahallelerdeki çocuk oyun parklarının yanı sıra çöp konteynerlerini dezenfekte çalışmalarını sürdürdü, ayrıca sokak ve caddelerde de yıkama çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Sakarya, Düzce, Bolu, Güncel, Haber

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