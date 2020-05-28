SAKARYA Ehliyetine el konulunca tüfekle kendini eve kapattı

Ehliyetine el konulunca tüfekle kendini eve kapattıSAKARYA'nın Karasu ilçesinde ehliyetine el konulan H.E. kendini tüfekle eve kapatarak intihar edeceğini söyledi.

28.05.2020 20:49 | Son Güncelleme: 28.05.2020 20:57
Ehliyetine el konulunca tüfekle kendini eve kapattı
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde ehliyetine el konulan H.E. kendini tüfekle eve kapatarak intihar edeceğini söyledi. Uzun çabalar sonucu ikna edilen H.E., ifadesinin alınması için emniyete götürüldü.
Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Sahil Caddesi'nde bulunan bir apartmanın giriş katında oturan H.E. dün akşam saatlerinden ehliyetine el konulduktan sonra tüfekle kendini eve kapattı. Durumu fark eden arkadaşı polise haber verdi. H.E., ikna çabalarına rağmen bugün saat 14.00'e kadar eylemini sürdürdü. Ehliyetine el konulduğu için intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen H.E. polislerden ehliyetinin geri verilmesi talebinde bulundu. Kendine zarar vermesinden endişe eden arkadaşı ve polis ekiplerinin uzun süre görüşmesinin ardından H.E. ikna oldu. Tüfeğini polise teslim eden H.E., ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. SAKARYA Ehliyetine el konulunca tüfekle kendini eve kapattı

Kaynak: DHA

Etiketler: Karasu, Polis, Güncel, Haber

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