Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya Kovid-19 tedbirlerini yerinde denetledi
Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yeni tip koranavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceledi.
09.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:38
Şehir merkezindeki esnafı ziyaret eden Kaya, salgın riskinin azaltılması için sosyal mesafeye uyulması çağrısında bulundu.
Kaldırımlara işlenen uyarı levhalarını da inceleyen Kaya, Kovid-19'a karşı yürütülen mücadeleyi vatandaşlarla birlikte kazanacaklarını belirterek, "Tedbirlere uyan, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan Sakaryalı kardeşlerimize teşekkür ediyorum." dedi.
Kaynak: AA