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Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya Kovid-19 tedbirlerini yerinde denetledi

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yeni tip koranavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceledi.

09.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 18:38
Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya Kovid-19 tedbirlerini yerinde denetledi
Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yeni tip koranavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirleri yerinde inceledi.
Şehir merkezindeki esnafı ziyaret eden Kaya, salgın riskinin azaltılması için sosyal mesafeye uyulması çağrısında bulundu.
Kaldırımlara işlenen uyarı levhalarını da inceleyen Kaya, Kovid-19'a karşı yürütülen mücadeleyi vatandaşlarla birlikte kazanacaklarını belirterek, "Tedbirlere uyan, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan Sakaryalı kardeşlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Sakarya, Fatih, Güncel
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