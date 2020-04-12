Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Sakarya Emniyet Müdürü, karantinadaki polislerle görüştü

SAKARYA Emniyet Müdürü Fatih Kaya, koronavirüs şüphesiyle yurtta karantina altına alınan polis memurlarıyla cep telefonu üzerinden görüntülü olarak görüşerek, moral verdi.

12.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:34
Sakarya Emniyet Müdürü, karantinadaki polislerle görüştü

SAKARYA Emniyet Müdürü Fatih Kaya, koronavirüs şüphesiyle yurtta karantina altına alınan polis memurlarıyla cep telefonu üzerinden görüntülü olarak görüşerek, moral verdi.

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, koronavirüs şüphesiyle karantina altına alınan polis memurları ile telefonda görüntülü görüştü. Kredi Yurtlar Kurumu'na ait Sakarya Öğrenci Yurdu'nda karantina altında olan polis memurlarını tek tek telefonla arayarak görüntülü görüşme yapan Fatih Kaya, "Sizler Allah'ın izniyle her türlü mücadelenin üstesinden gelecek güçtesiniz. İnşallah en kısa zamanda sizleri tekrar aramızda göreceğiz" dedi.

Karantina altındaki polis memurlarının sağlık durumlarını günlük olarak takip eden Fatih Kaya'nın memurların aileleriyle de görüşerek yakından ilgilendiği öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Karantina, Sakarya, Fatih, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Nurgül, Duygu Özaslan’ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz? Haberler
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Haberler ›› Güncel ››Sakarya Emniyet Müdürü, karantinadaki polislerle görüştü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:09: Bahar temizliği devam ediyor - Haber 16:08: Balıkesir'de sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını polisler besledi - Haber 16:07: Adıyaman'da polisten lokumlu uygulama - Haber 16:07: İzmir polisinden sokağa çıkma yasağının son gününde sıkı denetim - Haber 16:07: Pütürge'de Vefa Destek Grupları sahada - Haber 15:42: Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor - Spor 15:38: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber