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Sakarya Emniyet Müdürü Kaya: Sosyal mesafenin korunması için çalışıyoruz

SAKARYA Emniyet Müdürü Fatih Kaya tüm sosyal alanlarda sosyal mesafeyi korumak için çalıştıklarını söyledi.

14.04.2020 20:39 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:39
Sakarya Emniyet Müdürü Kaya: Sosyal mesafenin korunması için çalışıyoruz
SAKARYA Emniyet Müdürü Fatih Kaya tüm sosyal alanlarda sosyal mesafeyi korumak için çalıştıklarını söyledi.

Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Adapazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Adapazarı'nda yoğunluğun yaşandığı Çark Caddesi'ndeki işletmelerin kapatılmasına karar verilmesinin ardından emniyet ekiplerinin bölgedeki denetimlerini yerinde inceledi. Vatandaşlarla görüşen Kaya, kızıyla birlikte hastane kontrolünden dönen bir vatandaşa maske, küçük kıza da bir oyuncak hediye etti. Tüm Sakarya polisi olarak alanlarda olduklarını, ekiplerin sayısını arttırdıklarını söyleyen Kaya, "Tüm sosyal alanlarda sosyal mesafenin korunması için çalışıyoruz. Yaş nedeniyle sokağa çıkanlarda 15 yaşından küçük olanların velilerine, 15 yaşın üzerindekilerin ise kendilerine ceza yazıyoruz. Market ve pazar yerlerinde yaptığımız uygulamalara dikkat ediyoruz. Bu sadece bizim uygulamalarımızla olacak bir şey değil, aynı zamanda özel hayatlarımızda da bu kurallara dikkat etmeliyiz. Evde kalmalıyız" dedi.Ziyaretlerin sonlanması gerektiğini ifade eden Kaya, "Evde kalmak kolay değil ama bizim ülke olarak ve Sakarya olarak bu sabrı göstermemiz gerekiyor. Eş dost ziyaretleri, komşu ziyaretlerini bırakmamız gerekiyor. Ben inşallah bu süreci en az hasarla geçirmeyi diliyorum. Az önce Çark Caddesi'nden geçtik, orası her zaman kalabalık olur ama bugün orada kimse yok. Dileğim odur ki, bu salgın bir an önce bitsin." diye konuştu.


- Sakarya

Kaynak: DHA

Etiketler: Adapazarı, Sakarya, Fatih, Güncel
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