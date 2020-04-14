Sakarya Emniyet Müdürü Kaya: Sosyal mesafenin korunması için çalışıyoruz
Sakarya Emniyet Müdürü Kaya: Sosyal mesafenin korunması için çalışıyoruz SAKARYA Emniyet Müdürü Fatih Kaya tüm sosyal alanlarda sosyal mesafeyi korumak için çalıştıklarını söyledi.
14.04.2020 21:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:57
Ziyaretlerin sonlanması gerektiğini ifade eden Kaya, "Evde kalmak kolay değil ama bizim ülke olarak ve Sakarya olarak bu sabrı göstermemiz gerekiyor. Eş dost ziyaretleri, komşu ziyaretlerini bırakmamız gerekiyor. Ben inşallah bu süreci en az hasarla geçirmeyi diliyorum. Az önce Çark Caddesi'nden geçtik, orası her zaman kalabalık olur ama bugün orada kimse yok. Dileğim odur ki, bu salgın bir an önce bitsin.? diye konuştu.
Kaynak: DHA