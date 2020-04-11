Sakarya Emniyet Müdüründen Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış yapan çocuğa sürpriz

Sakarya 'da kumbarasında biriktirdiği paraları Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayan Mehmet Fatih Erkin'e, İl Emniyet Müdürlüğünce polis üniforması gönderildi.

Sapanca ilçesinde yaşayan kardeşler 7 yaşındaki Mehmet Fatih Erkin ve 5 yaşındaki Hamza Yağız Erkin, kumbaralarında biriktirdikleri 445 lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Mehmet Fatih Erkin'e polis gününde polis kıyafeti gönderdi.

Mehmet Fatih'i cep telefonuyla görüntülü arayan Kaya, kendisini yapmış olduğu bağıştan dolayı kutladı.

Mehmet Fatih de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yılını dolayısıyla Kaya'yı kutladı.

Daha sonra polis kıyafetlerini giyen Mehmet Fatih, Kaya'nın gönderdiği pastayı kesti.

Mehmet Fatih, "Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısına duyarsız kalmadım. Kumbaramdaki tüm paramı bağışladım. İnanıyorum ki bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Biz Bize Yeteriz Türkiyem, sen yeter ki evde kal Türkiyem." dedi.