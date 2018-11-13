Sakarya Emniyet Şeridinde Duran Otomobilin Sürücüsüne Tır Çarptı

Emniyet şeridinde duran otomobilin sürücüsüne TIR çarptı
SAPANCA(Sakarya
),(DHA
) - SAKARYA'nın Sapanca
ilçesinde, TEM Otoyolunda emniyet şeridinde duran otomobilin sürücüsüne TIR çarptı. Yaralanan 34 yaşındaki Hasret Kayran tedavi altına alınırken, TIR Düzce
'de durdurularak sürücüsü gözaltına alındı.
Kaza, dün gece TEM Otoyolu Kırkpınar
Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara
istikametinde 34 LA 4431 plakalı kapısı açık olan otomobilin yanında kanlar içerisindeki kişiyi görenler polise ve 112 Acile haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan 34 yaşındaki Hasret Kayran'ı Sapanca ilçe Hastanesi'ne kaldırdı. Hasret Kayran burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Kayran, Kocaeli
'de bulunan bir hastanede yoğun bakıma alındı.
Olay sonrası kaza yerinde inceleme yapan polis, emniyet şeridinde duran Kayran'ın aracına başka bir aracın çarpmış olabileceği ihtimali üzerine bölgedeki kameraları inceledi. Yapılan inceleme ve bir görgü şahidinin verdiği bilgiye dayanarak otomobile M.G idaresindeki 34 AID 4431 plakalı bir TIR'ın çarptığı tespit edildi. M.G. idaresindeki TIR, TEM Otoyolu Düzce kesiminde durduruldu. TIR sürücüsü M.G. gözaltına alınarak Sakarya'ya getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.