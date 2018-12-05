Sakarya Engelliler Asansör Bozuk Olunca Kapıda Kaldı

Adapazarı
'nda engelliler için yapılacak cami ve külliye projesinin tanıtım programına asansör bozuk olduğu için engelliler giremedi. Kapıda kalan engellilerle karşılaşan Sakarya
Valisi Ahmet Hamdi Nayir
üzüntüsünü dile getirerek, Neden burayı tercih etmişler, asansörün problemli olduğunu biliyorlar Yoksa özellikle buna mı dikkat çekmeye çalışmışlar dedi.
Adapazarı İlçe Müftülüğü ve Sakarya Engelliler Camii Derneği iş birliğinde hazırlanan proje kapsamında, engelliler için içerisinde cami ve dini-bilimsel eğitim alanları, konferans salonları, spor salonları, konaklama alanının bulunduğu bir külliye inşa edilecek. Projenin tanıtım programı kent merkezindeki Orhangazi
Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir
, Sakarya Müftüsü İhsan Açık ve şehir protokolü katılırken, engellilerin salona girememesi programa gölge düşürdü. Kendileri için inşa edilecek dünyada tek olacak projenin tanıtımına salondaki engelli asansörü bozuk olduğu için giremeyen engelliler, yağmurlu havanın altında programın bitmesini bekledi. Salon girişinde bekleyen engellilerle karşılaşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi
Nayir büyük şaşkınlık yaşadı. Neden içeriye giremedikleri sorulduğunda, Özellikle böyle bir projede olacağımız için çok mutlu olacaktık ama olamadık cevabını alan Vali Nayir, üzüldüğünü dile getirdi.
Bunun programı düzenleyenlerin hatası olduğunu belirten Vali Nayir, Neden burayı tercih etmişler, asansörün problemli olduğunu biliyorlar Yoksa özellikle buna mı dikkat çekmeye çalışmışlar Gönlümüz sizi yukarda görmek ister ama. Bundan sonraki yerler size uygun yerler olacak. diye konuştu.
Bu konuşmanın ardından protokol üyeleri salona girerken engelliler, tanıtım boyunca burada kaldı.
Ahmet Hamdi Nayir,Adapazarı,Sakarya
05 Aralık 2018 Çarşamba 12:51