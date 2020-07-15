SAKARYA Eşini ve kayınvalidesini öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Eşini ve kayınvalidesini öldüren katil zanlısı adliyeye sevk edildi

SAKARYA'nın Taraklı ilçesinde, eşi Zeynep Önlütürk Karapekmez ve kayınvalidesi Melahat Önlütürk'ü öldüren İsmail Karapekmez, adliyeye sevk edildi.

Geçen cumartesi günü Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bulunan bir termal tesiste eşi Zeynep Önlütürk Karapekmez ve kayınvalidesi Melahat Önlütürk'ü silahla ateş ederek öldüren İsmail Karapekmez, olayın ardından kaçtı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonu ile İsmail Karapekmez dün Kocaeli'nde yakalandı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen İsmail Karapekmez, emniyetteki işlemlerin ardından Geyve Adliyesine sevk edildi.