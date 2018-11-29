Sakarya Esma Olayında Dehşete Düşüren İddia 10 Gün Boyunca Darp Etmişler

Esma olayında dehşete düşüren iddia 10 gün boyunca darp etmişler Sakarya
'nın Geyve
ilçesinde, üvey babası tarafından öldüresiye dövüldüğü iddia edilen 2 yaşındaki Esma Asel Kolat, 6 gündür yaşam savaşı veriyor. Esma'nın öz babası Halit Kolat, kızının 10 gün boyunca darp edildiğini, hastaneye götürülüp getirildiğini iddia etti.
Sakarya'nın Geyve ilçesi Karaçam
Mahallesi'nde 6 gün önce öldüresiye dövülmesi sonucu ağır yaralanan 2 yaşındaki Esma Asel Kolat, yoğun bakımda hayata tutunmak için mücadele veriyor. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen üvey baba E.S.(29) ve anne F.S.(28), olaydan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Geyve Başsavcılığı
'nın mahkemenin kararına itiraz etmesi üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı
üvey baba hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı ve E.S yeniden gözaltına alındı. Üvey baba çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk için hazırlanan raporda, Esma'nın 6 yerinde darp izinin olduğu, el bileği ile kolunda kırık olduğu, kafatasının ise çatladığı belirtildi. 2 ay önce ayrıldığı eşi F.S.'nin 4 çocuğundan biri olan Esma Asel'den gelecek iyi haberleri bekleyen öz baba Halit Kolat, 6-7 yerinde darbe var. Sol ayağı çatlak, eli çatlak kafatası çatlak durumu ciddi. Doktorun dediği bundan önceler de varmış. Bu çocuğa nasıl bir şiddet, ben böyle bir şey görmedim. Çocuğumun şiddete mağruz kaldığını doktordan öğrendim. İlk götürdüklerinde ölü olarak gidiyor. Canlandırıyorlar, şu anda durumu kritik. Hayatla yaşam arasında mücadele ediyor. Bunları yapan da susan da göz yuman da cezasını çekecek. Çocuğumu hep almak istiyordum vermiyorlardı bana. Bakılmadığını biliyordum. Ben bunları bildiğim için hep verin dedim vermediler. dedi.
Çocuğun 10 gün boyunca darp edilip kendisinden habersiz sürekli hastaneye götürüldüğünü iddia eden baba Halit Kolat, 10 gün boyunca darp edilmiş çocuğum, hastanelere götürüp getirilmiş. Benim hiç haberim yok. Ben kızımı almaya gittiğimde kızımın ayağı çatlak, sağı solu morarmış gördüm. Bana kızımı vermediler. Şu anda üvey baba tutuklandı. Cezalarını çekmesini istiyorum, devletimize milletimize güveniyorum. diye konuştu.
Sakarya Barosu ve Sakarya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün müdahil olduğu soruşturma sürdürülürken, Esma'nın nasıl bu hale geldiği yapılacak incelemeden sonra ortaya çıkacak.
29 Kasım 2018 Perşembe 14:52