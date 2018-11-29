Sakarya Evden Kaçan Kızlar Polise Zor Anlar Yaşattı

Adapazarı
'nda evden kaçan 2 genç kız, caddede yerel bir televizyon kanalına röportaj verdikten sonra polisleri görünce kaçmaya başladı. Polislere tekmeler savurup, küfürler eden genç kızlar güçlükle polis aracına bindirilerek emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Olay saat 16.00 sıralarında, Adapazarı şehir merkezindeki Şemsiyeli Park önünde yaşandı. Lise öğrencisi 17 yaşındaki G.N. ve A.K. isimli iki genç kız, dün akşam saatlerinde evden kaçtı. 2 genç kız, geceyi dışarıda geçirip 1 gün boyunca şehir merkezinde vakit geçirdi. Çocukların aileleri ise Sakarya Emniyet Müdürlüğü
Çocuk Şube Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusu yaptı. 2 genç kız, Sakarya'da yayın yapan TV264 isimli televizyon kanalında yayınlanan 'Dök İçini Rahatla' isimli programın sokakta kurduğu alanda röportaj verdi. G.N. isimli genç kız verdiği röportajda, "İçimi dökmek istiyorum bugün. Neden derseniz bütün halk beni duyacak. Bu zamana kadar duyuramadım, sesimi bütün halka duyurmak istiyorum. Aşk çok iğrenç bir şey, çok kahredici bir şey, kimse bunu tatmasın bence." diye konuştu.
Çocukları kentin dört bir yanında arayan polis, 2 kızın TV standında konuşma yaptığı yönünde ihbar alınca harekete geçti. Liseli kızlar, röportaj sonrası yolun karşısına geçtikleri sırada karşılarında polisi görünce kaçmaya başladı. Ekipler, kızları yakalayarak polis aracına götürmek istedi. Genç
kızlar kendilerini polis otosuna bindirmek isteyen polislere adeta kabusu yaşattı. Polislere yumruk ve tekmeler savuran gençler çığlıklar atarak kendilerini yere attı. Polis, genç kızları araca bindirmek için büyük çaba sarf etti. Polisler, yere yatırdıkları genç kızları kelepçeledi.
Bu sırada çok sayıda vatandaş ise olay yerinde toplanarak şaşkınlık içinde olup biteni izledi. Güçlükle polis aracına bindirilen genç kızlar ailelerine teslim edilmek üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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29 Kasım 2018 Perşembe 19:39