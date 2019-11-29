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Sakarya evden ruhsatlı tabanca ve ziynet eşyası çalan hırsızlar tutuklandı

Evden ruhsatlı tabanca ve ziynet eşyası çalan hırsızlar tutuklandıSakarya'nın Arifiye ilçesinde evlerden ziynet eşyası ve bir ruhsatlı tabanca çalan 2 kişi, İstanbul'da yakalandı.

29.11.2019 16:03 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:05
Evden ruhsatlı tabanca ve ziynet eşyası çalan hırsızlar tutuklandı
'nın ilçesinde evlerden ziynet eşyası ve bir ruhsatlı tabanca çalan 2 kişi, 'da yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Arifiye'de yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından evlere girerek ziynet eşyaları ve bir ruhsatlı tabanca çalan şüphelilerin çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olan G.V. (27) ile K.Y. (23) olduğu belirlendi. İstanbul'da oldukları tespit edilen G.V. ve K.Y., yakalanarak gözaltına alındı. G.V. ve K.Y.?nin evlerinde yapılan aramalarda çalınan ruhsatlı tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.V. ve K.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sakarya evden ruhsatlı tabanca ve ziynet eşyası çalan hırsızlar tutuklandı

İstanbul, Sakarya, Arifiye, Güncel

Kaynak: DHA


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