SAKARYA Fabrikanın bahçesindeki atıklar yandı

Fabrikanın bahçesindeki atıklar yandıSAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, bir fabrikanın bahçesinde bulunan atıklar yanarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

29.06.2020 15:44 | Son Güncelleme: 29.06.2020 16:31
Fabrikanın bahçesindeki atıklar yandı
SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, bir fabrikanın bahçesinde bulunan atıklar yanarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Öğle saatlerinde, Sapanca Yanık Mahallesi'nde çatı kaplaması üreten bir fabrikanın bahçesindeki atık kağıtlar bilinmeyen bir nedenle yandı. Haber verilmesi üzerine Sakarya ve Kocaeli'nden gelen itfaiye ekipleri ve iş makineleri yangına müdahale etti. Fabrika işçileri de söndürme çalışmalarına yardımcı oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen bir fabrika işçisi ise 112 Acil ekibi tarafından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. SAKARYA Fabrikanın bahçesindeki atıklar yandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sakarya, İtfaiye, Sapanca, Güncel, Haber

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