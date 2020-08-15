SAKARYA Fındık hırsızlarına karşı nöbet tutuyorlar

Fındık hırsızlarına karşı nöbet tutuyorlar

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde fındık hasadına başlayan çiftçiler, fındıklarının çalınması ihtimaline karşı mahalle girişinde nöbete başladı.

Kaynarca ilçesi Uğurlu Mahallesi'nde başlayan fındık hasadıyla birlikte mahalleye satıcı ve hurdacı girmesi yasaklandı. Muhtar Birol Ertürk, mahalle girişine tabela asarak kararı duyururken, fındık hırsızlıklarını önlemek için mahalleliler giriş ve çıkışlarda nöbet tutulmaya başlandı. Fındık fiyatlarının yüksek olması nedeniyle hırsızlıkların artacağını belirten vatandaşlar, mahallenin merkezinde de geceleri sırayla nöbet tuttuklarını belirtti. Mahalle girişinde yabancı araçları durduran vatandaşlar, satıcılık ya da hurdacılık yapanlara ait araçları mahalleye sokmadıklarını ifade ederek, mahalle merkezine de güvenlik kamera sistemi kurduklarını söyledi.

Mahalle Muhtarı Birol Ertürk hırsızlıklara karşı tedbirler aldıklarını belirterek, "Mahallemizde geçtiğimiz yıllarda fındık hırsızlıkları yaşadık. Bu yıl ise hırsızlıkların önüne geçebilmek için tedbirler aldık. Mahallemize hurdacı, dilenci, pazarcı görünümlü kişilerin girişini köy ihtiyar heyeti olarak yasakladık. Ayrıca mahallemize kamera sistemi de yerleştirmiş bulunmaktayız. Tüm çiftçilerimize bol bereketli hasat sezonu diliyorum" diye konuştu.

Ertuğrul Öztürk isimli vatandaş, "Fındık toplama işimizi bitirdik. Topladığımız fındığı kurutmak için serdik. Şu an tek korkumuz bu aylarda meydana gelen hırsızlık olayları. Bunun önüne geçmek için sağ olsun ihtiyar heyeti ve muhtarımız bazı önlemler aldı. Biz de fındığımızın başında nöbetleşerek beklemekteyiz" dedi.