SAKARYA Fırında silahı temizlerken kendini vurdu

Fırında silahı temizlerken kendini vurduADAPAZARI'nda, çalıştığı simit fırınında silahını temizlerken kendini vurduğu düşünülen Süleyman Bakan (27) hayatını kaybetti.

12.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:48
Fırında silahı temizlerken kendini vurdu
ADAPAZARI'nda, çalıştığı simit fırınında silahını temizlerken kendini vurduğu düşünülen Süleyman Bakan (27) hayatını kaybetti.
Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Yamanlar Sokak'ta bulunan bir simit fırınında çalışan Süleyman Bakan, sabah saatlerinde fırının imalathane bölümünde kendini karnından vurdu. Fırında çalışanların haber vermesi üzerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekibi, Süleyman Bakan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Süleyman Bakan'ın cesedi otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine götürüldü.
Polis yaptığı incelemede Süleyman Bakan'ın tabancasını temizlerken silahın ateş alması sonucu kendini vurduğu ihtimali üzerinde durdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. SAKARYA Fırında silahı temizlerken kendini vurdu

Kaynak: DHA

Etiketler: Adapazarı, Sabah, Güncel, Haber

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