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Sakarya garsona saldırdılar

Garsona saldırdılarAdapazarı'nda, bir restoranda garson olarak çalışan İbrahim A. (17), masaların arasından geçerken bebek sandalyesine çarpınca çocuğun babası ve dedesinin saldırısına uğradı.

17.12.2019 22:59 | Son Güncelleme: 17.12.2019 23:00
Garsona saldırdılar
'nda, bir restoranda garson olarak çalışan İbrahim A. (17), masaların arasından geçerken bebek sandalyesine çarpınca çocuğun babası ve dedesinin saldırısına uğradı. Restorandan çıkan İbrahim A.?ya ailenin bir yakını olan kadın saldırmaya devam ederken, olay anı restoranın güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay 8 günü Adapazarı Çark Caddesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Restoranın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, restoranda garson olarak çalışan İbrahim A., servis yaptığı sırada masaların arasından geçerken bebek sandalyesine çarptı. Dursun K. garsonun sandalyeye çarpmasıyla masanın yanında yerde bulunan torunun düşmesi üzerine garsona tepki gösterdi. İbrahim A. geri dönerek özür dilerken, bebek sandalyesini düzeltti. Bu sırada, yere düşen çocuğun babası Erol K. (26), hızla gelerek İbrahim A.?ya saldırdı. İbrahim K. ve babası Dursun K., İbrahim A.?ya saldırırken, araya restoranda bulunan müşteriler ve garsonlar girdi. Aldığı darbelerle canı yanan, elini yüzüne götüren İbrahim A.?ya bu sırada ailenin bir yakını olan kadın saldırmaya devam etti. İbrahim A. restorandan dışarı kaçtı.
ŞİKAYETÇİ OLDU
Olay sonrası hastaneye götürülen İbrahim A.?ya 8 gün iş göremez raporu verildi. İbrahim A. kendisine saldıranlar hakkında şikayetçi oldu. Erol K. ve babası Dursun Ali K. ifadelerinin alındıktan sonra serbest bırakılırken, soruşturma devam ediyor.
Sakarya garsona saldırdılar

Adapazarı, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA


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