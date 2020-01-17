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Sakarya Gazeteciler Birliği AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını kınadı

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskınla çalışanları gözaltına almasını kınadı.

17.01.2020 16:26 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:26Sakarya Gazeteciler Birliği AA'nın Kahire ofisine yapılan baskını kınadı
Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki , Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) ofisine yaptığı baskınla çalışanları gözaltına almasını kınadı.
Aydıntepe, yaptığı yazılı açıklamada, baskın sırasında gözaltına alınan 4 çalışandan Türk vatandaşı Hilmi Balcı'nın serbest bırakılmasının kendilerini sevindirdiğini, diğer çalışanların da serbest bırakılmasını beklediklerini belirtti.
Mısır polisinin keyfi bir uygulamayla yaptığı gözaltıların, basın özgürlüğüne yönelik açık bir saldırı olduğunu ifade eden Aydıntepe, "Olayın üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen gerek AA Genel Müdürlüğüne gerekse de çalışanların ailelerine verilmemesi, AA çalışanlarının nereye götürüldüğünün bildirilmemesi, uluslararası hukuk normlarına da aykırıdır. İnsan hak ve özgürlüklerine yönelik bu çirkin girişime bir an önce son verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.
Aydıntepe, SGB olarak basın mensuplarına yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınadıklarını, hayatlarından endişe ettikleri 3 ajans çalışanının da bir an önce serbest bırakılması için Mısır yönetimine çağrıda bulunduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, Aydıntepe, Sakarya, Kahire, Güncel

Kaynak: AA

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