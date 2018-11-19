Sakarya Gazeteciler Birliği'nden Vali Nayir'e Ziyaret

Sakarya
Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe
ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Ahmet Hamdi Nayir
'i ziyaret etti.
SGB'den yapılan açıklamaya göre, başkanvekilleri Nedim Müjdat Çetin ve Salih Yalçıntaş, yönetim kurulu üyeleri Ekrem Ürdüç, Ahmet Kaya
, Semra Can, İbrahim Çorbacı, Mehmet Karakaş
, Erol Ulu ve Suat Beyenal'in de yer aldığı ziyarette Aydıntepe, Vali Nayir'e başarı dileklerini iletti.
Ziyarette konuşan Vali Nayir, Sakarya basınıyla güzel bir birliktelik oluşturmak istediklerini, haber alma ve iletişimin çok önemli olduğunu belirterek, "Halkımıza pencere olan basınımız, dördüncü kuvvet olarak kamu görevi ifa etmektedir. Toplum hassasiyetlerini gözeterek, şehrimizde güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Var olan devlet olgusunu yaşatmak için basına da önemli görev düşüyor. Kamu görevlileri basınla birlikte devleti temsil etmektedir. Kimseyi rencide etmeden, milletimize hizmet esasıyla görevimizi yürüteceğiz." ifadelerini kullandı.
Daire müdürleriyle 22 Kasım'da koordinasyon toplantısı yapacaklarını da bildiren Nayir, "Önceliklerimiz eğitim ve sağlıktır. Her daire müdüründen rapor istedim. Bu raporlar doğrultusunda çalışmalarımıza hız vereceğiz. Toplantıda daire müdürlerimize, basınla ilişkilerin kuvvetlendirilmesi konusunda yapılması gerekenleri de anlatacağız." açıklamasında bulundu.
Ziyaret sonunda Nayir'e çiçek takdim edildi.
Ahmet Hamdi Nayir,Aydıntepe,Sakarya
19 Kasım 2018 Pazartesi 15:19