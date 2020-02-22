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Sakarya 'geber' diye bağırdığı hayvana sopayla vurduğu anlar kamerada

'Geber' diye bağırdığı hayvana sopayla vurduğu anlar kameradaSAKARYA'nın Karapürçek ilçesinde oturan Remzi A., yere yatırdığı büyükbaşa 'geber' diye bağırarak sopayla ardı ardına vurdu.

22.02.2020 09:07 | Son Güncelleme: 22.02.2020 09:08
'Geber' diye bağırdığı hayvana sopayla vurduğu anlar kamerada
SAKARYA'nın ilçesinde oturan Remzi A., yere yatırdığı büyükbaşa 'geber' diye bağırarak sopayla ardı ardına vurdu. O anlar ise Remzi A.'nın yanında çalışan kişi tarafından görüntülendi.
Karapürçek ilçesinde hayvancılıkla geçimini sağlayan Remzi A., ahırın dışına çıkardığı bir büyükbaşı önce yere yatırdı ardından da sopayla vurdu. Remzi A. elindeki sopayla 'geber' diye bağırıp, küfürler ederek hayvana vurmaya devam etti. Remzi A. bu sırada eşiyle de tartışarak, eşine de küfretti. Yaşanan bu anlar Remzi A.?nın yanında çalışan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Remzi A., daha sonra hayvanı keserek, etlerini sattı.
Sakarya 'geber' diye bağırdığı hayvana sopayla vurduğu anlar kamerada

Karapürçek, Güncel

Kaynak: DHA


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