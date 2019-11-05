Haberler » Güncel » Sakarya gelin ile damat düğün salonundan eve çekici üzerinde gitti

Sakarya gelin ile damat düğün salonundan eve çekici üzerinde gitti

Gelin ile damat düğün salonundan eve çekici üzerinde gittiAdapazarı'nda, düğün sonrası damadın arkadaşları gelin arabasını çekiciye yükleyerek gelin ve damadı çekici üzerinde evlerine götürdü.

05.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 05.11.2019 13:58
Gelin ile damat düğün salonundan eve çekici üzerinde gitti
Adapazarı'nda, düğün sonrası damadın arkadaşları gelin arabasını çekiciye yükleyerek gelin ve damadı çekici üzerinde evlerine götürdü.
Adapazarı Çelebiler Mahallesi'nde Tuncay ve Seda Fidan düzenlenen düğünle evlendi. Damadın arkadaşları düğün sonrası çifte sürpriz yaptı. Fidan çifti evlerine gitmek üzere gelin arabasına bindikleri sırada arkadaşları aracı çekicinin üzerine yükledi. Çift çekicinin üzerine yüklenen gelin arabası ile evlerine götürüldü.
Sakarya gelin ile damat düğün salonundan eve çekici üzerinde gitti

Adapazarı, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
16:32 Tarımda kayıplar eğitimle azalacak
16:27 Vali Deniz'den Manisalı gaziye ziyaret
16:27 30 kiloluk kabak yetiştirdi
16:32 İçişleri Bakanlığından CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama
16:31 Terör örgütü YPG bir kez daha sivilleri hedef aldı: Saldırıyı gerçekleştiren terörist yakalandı
16:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Telefon görüşmesi yapacağız, ona göre karar vereceğiz
16:16 Dilencinin mal varlığı dudak uçuklattı! 3 evi olduğu ortaya çıktı
16:02 Masaj bahanesiyle kadınlara fuhuş yaptıranlar gözaltına alındı
15:41 Vatandaşa kritik uyarı: Bankalardan ekspertiz ücretini geri alabilirsiniz
15:30 Kız kaçırılan minibüsü kovalayan özel halk otobüsü şoförü o anları anlattı
5.11.2019 16:34:15