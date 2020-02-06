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Sakarya genç kıza çarpan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Genç kıza çarpan ehliyetsiz sürücü yakalandıSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde ehliyetsiz sürücü bisikletli genç kıza çarptı.

06.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 06.02.2020 13:00
Genç kıza çarpan ehliyetsiz sürücü yakalandı
SAKARYA'nın ilçesinde ehliyetsiz sürücü bisikletli genç kıza çarptı. Kazanın ardından genç kıza kısa süre bakarak olay yerinden kaçan Barış K. yakalandı.
Kaza dün akşam saatlerinde, Akyazı Şehit Furkan Çelik Caddesi'nde meydana geldi. salonundan bisikletiyle evine dönen Ceylin Azizoğlu'na, 54 HY 158 plakalı otomobil çarptı. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acile verdi. Ceylin Azizoğlu'na çarparak yaralanmasına sebep olan sürücü, bir süre genç kıza baktıktan sonra olay yerinden kaçtı. Sağlık ekibi yaralanan genç kızı hastaneye kaldırdı. Polis, görgü tanıklarının ifadelerinden ve güvenlik kameralarından sürücüyü tespit etti.
Kameralara yansıyan görüntüde çarptığı kıza iki dakika bakıp olay yerinden ayrıldığı görünen sürücü Barış K.'nin ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Ehliyetsiz sürücünün aracının trafik sigortasının da olmadığı belirlendi. Barış K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya genç kıza çarpan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Akyazı, Güncel

Kaynak: DHA


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