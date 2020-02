Sakarya gençlerin gözde mekanı oldu

Gençlerin gözde mekanı olduSAKARYA Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Hendek ilçesinde kurulan Hendek Gençlik Merkezi, ilçedeki öğrencilerin gözde mekanı haline geldi. İçinde havuz, spor salonu ve oyun alanları bulunan merkeze günde ortalama 600 öğrenci geliyor. 2009 yılında Hendek Belediyesi tarafından inşa edilen ve 2010 yılında hizmete giren Hendek Gençlik Merkezi, geçen yıl Kasım ayında belediye meclisi kararı ile Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne devredildi. Yaklaşık 2 ay süren çalışmalarla yeni bir yüze kavuşan merkez, Türkiye'de sayılı gençlik merkezlerinden biri haline geldi. İçinde öğrenciler için ücretsiz kafeteryası bulunan kütüphanesi, yüzme havuzu, spor salonu, derslikler, eğlence alanları, zeka oyunları sınıfı, sinema salonu, müzik atölyesi gibi alanlar bulunan tesis öğrencilerin uğrak noktası haline geldi. HER GÜN 600 ÖĞRENCİ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü talimatıyla her gün servislerle ilçedeki okullardan öğrencilerin gelerek vakit geçirdiği tesiste günde yaklaşık 600 öğrenci ağırlanırken, ilçedeki devlet okullarının yanı sıra özel okullardaki öğrenciler ve çevre ilçelerden de öğrenciler servislerle tesise getiriliyor. Hendek Gençlik Merkezi Müdürü Orhan Karagözlü, 'Gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerde değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak, gençlik faaliyetlerini planlamak, yönetmek, denetlemek ve geliştirmek amacıyla kurulan merkezimiz 4 bin 500 metrekare alanda faaliyet göstermektedir. Sinema ve tiyatro salonu, havuz, spor salonu, dart ve okçuluk salonu, bilek güreşi, matrak ve akıl oyunları salonları yanı sıra 6 atölye ve ayrıca ücretsiz ikramlarımızın da olduğu kütüphanemizle her gün yaklaşık 600 öğrenciyi ağırlamaktayız" dedi. Hendek Gençlik Merkezini ziyaret eden Hendek Şehit Mahmutbey Ortaokulu öğrencisi Burak Yiğit Gürkan, 'Hendek Gençlik Merkezinde birtakım değişiklikler yapıldı ve önceden de çok güzel olan bu yer daha da güzel bir hale geldi. Yeni oyunlar getirmişler, mesela ilk olarak okçuluk yaptık ve çok eğlenceli bir aktiviteydi. Matrak yaptık, bu da Osmanlı döneminin önemli oyunlarındandıö diye konuştu. Fatma Zehra Cesur isimli öğrenci ise, "Herkesin burada eğlenebileceğini ve çok güzel aktivitelerin olduğunu düşünüyorum. İlk olarak yüzme var, akıl oyunları var, sınıfça herkesin gelip oynayabileceği bir yer" dedi.