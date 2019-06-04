04.06.2019 13:47
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SAKARYA Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim olduSakarya Erenler ilçesinde bir geri dönüşüm tesisi çıkan yangında alevlere teslim oldu.

Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Sakarya Erenler ilçesinde bir geri dönüşüm tesisi çıkan yangında alevlere teslim oldu. Saatler süren söndürme çalışmalarının ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Saat 06.30 sıralarında, Erenler Kozluk Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda tesisin tamamını sararken ihbar üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, alevlere 28 itfaiye eri, 10 itfaiye aracının yanı sıra iş makineleri ile müdahale edildi. Saatler süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında tesis büyük zarar görürken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı. SAKARYA Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
Kaynak: DHA
Sakarya, Güncel