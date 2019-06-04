SAKARYA Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu Sakarya Erenler
ilçesinde bir geri dönüşüm tesisi çıkan yangında alevlere teslim oldu. Saatler
süren söndürme çalışmalarının ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Saat 06.30 sıralarında, Erenler Kozluk
Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda tesisin tamamını sararken ihbar üzerine olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Jandarma
ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, alevlere 28 itfaiye eri, 10 itfaiye aracının yanı sıra iş makineleri ile müdahale edildi. Saatler süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yangında tesis büyük zarar görürken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Sakarya
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