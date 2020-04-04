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Sakarya giriş ve çıkışlarında seyahat belgesi bulunmayan araçlar geri çevrildi

Sakarya giriş ve çıkışlarında seyahat belgesi bulunmayan araçlar geri çevrildi Sakarya-Kocaeli sınırında uygulama sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 20 yaşın altındaki bir sürücüye idari para cezası uygulandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsü salgınıyla ilgili...

04.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:10

Sakarya giriş ve çıkışlarında seyahat belgesi bulunmayan araçlar geri çevrildi

Sakarya- Kocaeli sınırında uygulama sebebiyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

20 yaşın altındaki bir sürücüye idari para cezası uygulandı

SAKARYA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korona virüsü salgınıyla ilgili ek tedbirleri açıklamasının ardından şehir dışına çıkma yasağının ilk gününde Sakarya'da polis ekipleri şehir giriş ve çıkışlarında seyahat belgesi bulunmayan araçları geri çevirdi. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, 20 yaşın altındaki 1 sürücüye ise idari para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni tip korona virüs salgınına karşı açıklanan son kısıtlamalara ilişkin 81 il valiliğine genelge gönderildi. Büyükşehir statüsünde bulunan 30 il ile Zonguldak ili için kara, hava ve deniz yolu (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş ve çıkışlar gece 00.00 itibari ile bazı istisnalar dışında 15 günlük süre ile yasaklandı. Bu kapsamda Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından şehrin tüm giriş çıkışlarında uygulama noktaları oluşturuldu.

Sakarya'da da uygulanmaya başlanan şehir değiştirme yasağı kapsamında şehrin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Tek tek durdurulan ve araçların içindeki vatandaşların ateş ölçümlerini yapan polis ekipleri seyahat izin belgesi olmayan araçları şehir giriş ve çıkışlarından geri çevirirken kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluştu.

Öte yandan, Kocaeli istikametinden Sakarya istikametine gitmekte olan 20 yaşın altındaki bir vatandaşa ise idari para cezası uygulandı.

Sakarya giriş ve çıkışlarında seyahat belgesi bulunmayan araçlar geri çevrildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli, Sakarya, Genel

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Sakarya giriş ve çıkışlarında seyahat belgesi bulunmayan araçlar geri çevrildi
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