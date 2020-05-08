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SAKARYA Gözleri görmeyen yaşlı adam, yıkılmak üzere olan evinde korkuyla yaşıyor

Gözleri görmeyen yaşlı adam, yıkılmak üzere olan evinde korkuyla yaşıyorSAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, görme engelli Alaattin Çoban (73), yıkılmak üzere olan evinde tek başına yaşıyor.

08.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:55
Gözleri görmeyen yaşlı adam, yıkılmak üzere olan evinde korkuyla yaşıyor
SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, görme engelli Alaattin Çoban (73), yıkılmak üzere olan evinde tek başına yaşıyor. Kardeşi ve mahallelinin yardımıyla ihtiyaçlarını karşılayan Çoban, yetkililerden yardım bekliyor.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Sarıbeyli Mahallesi'nde oturan görme engelli Alaattin Çoban, yıkılmak üzere olan evinde tek başına yaşam mücadelesi veriyor. Mahalleli ve Kaynarca ilçe merkezindeki kardeşinin yardımlarıyla ihtiyaçlarını karşılayan Alaattin Çoban, çocukken gece körlüğü hastalığı olduğunu, daha sonra bu hastalığın ilerleyerek görme yetisinin tamamen kaybolduğunu belirtti.
'EVİ ONARMA İMKANIM YOK'
Evinin yıkılmak üzere olduğunu kendisine ekmek getiren bir fırın sahibinin söylemesi üzerine fark ettiğini söyleyen Alaattin Çoban, evinde korku içerisinde yaşıyor. Daha önce birkaç kez yangın tehlikesi de atlattığını belirten Alaattin Çoban, "Sağlık durumum konusunda güvencem var ama gözlerimde rahatsızlık var ve yavaş yavaş kapandı gözlerim. Şu anda hiç görmüyor gözlerim, burada tek başıma yaşıyorum ve hiç evlenmedim. Tarım Bağ-Kur'dan emekliyim ama evi onarma imkanım yok" dedi.
Yeni bir ev isteyen Alaattin Çoban, "Devletten bir ev isterim. Bu ev aşağı-yukarı yıkılmış halde, içinde durulmayacak durumda. Evi tadilat yapma ya da ev alma durumum yok. İhtiyaçlarımı gidermekte de zorlanıyorum" diyerek kendisine yardımcı olunmasını istedi. SAKARYA Gözleri görmeyen yaşlı adam, yıkılmak üzere olan evinde korkuyla yaşıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Kaynarca, Sakarya, Güncel, Haber

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