Sakarya Hendek'te Cinayet Kurbanı Toprağa Verildi

Hendek
'te cinayet kurbanı toprağa verildi
SAKARYA'nın Hendek ilçesinde yolda tartıştığı kişi tarafından vurularak öldürülen Kadir Sakçı son yolculuğuna uğurlandı.
Dün akşam Hendek ilçesinde yaşanan olayda 37 yaşındaki Kadir Sakçı yolda karşılaştığı H.U. ile tartıştı. Tabancasını çıkaran H.U. Kadir Sakçı ve oğlu 17 yaşındaki Burhan Sakçı'nın üzerine kurşun yağdırdı. Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Sakçı yaşamını yitirirken, oğlunun ise tedavisi devam ediyor. Burhan Sakçı'nın cenazesi Hendek'te evinin önünde helallik alınmasının ardından Hendek Büyük Camii'ne getirildi. Kadir Sakçı, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.
Hendek
Kaynak: DHA