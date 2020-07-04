Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama 4 ölü, 114 yaralı

Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama 4 ölü, 114 yaralı (21)'PATLAMA OLDUĞUNDA KENDİMİ BİR ANDA YERDE BULDUM'Sakarya'nın Hendek ilçesinde, patlamada yaralanan Başaran Alkan ile aynı fabrikada çalışan ve yara almadan kurtulan Kadriye Alkan patlama anını anlattı.

04.07.2020 00:55 | Son Güncelleme: 04.07.2020 01:01
Hendek'te havai fişek fabrikasında patlama 4 ölü, 114 yaralı (21)
'PATLAMA OLDUĞUNDA KENDİMİ BİR ANDA YERDE BULDUM'
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, patlamada yaralanan Başaran Alkan ile aynı fabrikada çalışan ve yara almadan kurtulan Kadriye Alkan patlama anını anlattı. Eşini patlama olma ihtimaline karşı zaman zaman uyardığını söyleyen Başaran Alkan, Eşimi olası bir patlama ihtimaline karşı kapıya koşması yönünde ara ara uyarıyordum. Patlama olduğunda kendimi bir anda yerde buldum. Yukarıdan bir şeyler üstüme düştü. Sonra eşimin yardımıyla kendimizi dışarı attık. Yoldan geçen sağlık ekibi bizi buraya getirdi dedi.
Yaralı eşini kurtaran Kadriye Alkan, Bir anda her yer bembeyaz oldu. Yanımdaki teyze masanın altına girmemi söyledi. Masanın altında bir süre bekledikten sonra dışarı doğru çıkmaya çalıştık. Çıkarken yerde eşimi gördüm. Ona yardım edip, fındık bahçesinin oradan kendimizi dışarı attık. Çok şükür kurtulduk diye konuştu. Sakarya Hendek’te havai fişek fabrikasında patlama 4 ölü, 114 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Sakarya, Güncel, Haber
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