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SAKARYA Hendek'te otoyolda trafik durdurulacak, izin belgesi olmayan araçların geçişine izin...

Hendek'te otoyolda trafik durdurulacak, izin belgesi olmayan araçların geçişine izin verilmeyecekSAKARYA İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, TEM Otoyolu Hendek mevkiinde İstanbul istikametine giden araçları durdurarak, izin belgesi olmayan araçların geçişine izin vermeyeceklerini açıkladı.

04.04.2020 17:45 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:48
Hendek'te otoyolda trafik durdurulacak, izin belgesi olmayan araçların geçişine izin verilmeyecek
SAKARYA İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, TEM Otoyolu Hendek mevkiinde İstanbul istikametine giden araçları durdurarak, izin belgesi olmayan araçların geçişine izin vermeyeceklerini açıkladı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sakarya'da 22 ayrı noktada şehrin giriş ve çıkışlarını kapattı. Uygulama noktalarını ziyaret eden Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, TEM Otoyolu Adapazarı gişelerinde yapılan uygulama noktasındaki ekiplerden bilgi aldı. Fatih Kaya, Anadolu'dan İstanbul ve Kocaeli gibi illere geçişin kontrollü sağlanması için TEM Otoyolu İstanbul istikametini kapatacaklarını açıkladı.
TEM Otoyolu Hendek mevkii İstanbul istikametinde trafiği kapatacaklarını belirten Fatih Kaya, 'TEM Otoyolu Sapanca ve Akyazı gişelerini kapattık. Kontrollü giriş sağlamak için Hendek gişeler ve Adapazarı gişeler kısmı açık kaldı. Burada da ekiplerimiz 24 saat kontrollerini sürdürüyorlar. Aldığımız yeni karar doğrultusunda tıpkı D-100'de olduğu gibi TEM Otoyolu İstanbul istikametini kapatacağız. Ankara istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan tüm araçlar Hendek Gişeler mevkiinde durdurulacak. İzin belgesi olmayan ve ticari amaçla yolculuk yapmayan tüm araçlar TEM otoyolundan çıkartılarak geri çevrilecek. Kurallara uymayan sürücülere idari para cezası uygulanacak.' dedi. SAKARYA Hendek’te otoyolda trafik durdurulacak, izin belgesi olmayan araçların geçişine izin...

Kaynak: DHA

Etiketler: TEM Otoyolu, İstanbul, Sakarya, Fatih, Güncel

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SAKARYA Hendek'te otoyolda trafik durdurulacak, izin belgesi olmayan araçların geçişine izin...
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