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Sakarya-hes inşaatı bölgesinde heyelan

HES inşaatı bölgesinde heyelanSakarya'nın Sapanca ilçesinde, hidroelektrik santrali (HES) inşaatı bölgesinde, heyelan meydana geldi.

07.11.2019 15:11 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:13
HES inşaatı bölgesinde heyelan
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, hidroelektrik santrali (HES) inşaatı bölgesinde, heyelan meydana geldi. Park halindeki otomobil, yamaçtan kayan toprak ile ağaçların altında kaldı.
Sapanca'ya bağlı İkramiye Mahallesi'nde, saat 11.00 sıralarında, yapımı sürdürülen HES bölgesinde heyelan meydana geldi. Şantiyeye işçi taşıyan Oğuz Çoban'ın kullandığı 06 GB 6640 plakalı otomobil, park halindeyken, yamaçtan kayan toprak ile ağaçların altında kaldı. Heyelan nedeniyle şantiye yolu, kapanırken, ulaşıma açma ve otomobili toprak altından çıkarma çalışması başlatıldı.
(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)
HABER İsa ÇİÇEKSAPANCA (Sakarya), (DHA)
Sakarya-hes inşaatı bölgesinde heyelan

Sapanca, Sakarya, Güncel

Kaynak: DHA


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