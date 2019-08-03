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Sakarya için sağanak uyarısı

Sakarya'da bu gece saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah ve öğle saatlerinde de etkili olabileceği belirtildi.

03.08.2019 23:44 Sakarya için sağanak uyarısı
Sakarya'da bu gece saatlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah ve öğle saatlerinde de etkili olabileceği belirtildi.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanağın 06.00-15.00 saatlerinde Sakarya'nın doğu ilçeleri Karasu, Kocaali, Hendek, Akyazı'da kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı aktarıldı.
Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İstanbul, Sakarya, Sabah, Güncel

Kaynak: AA

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