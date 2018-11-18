Sakarya İl Müftüsü Açık'a Ziyaret

Türkiye
Cami ve Kur'an Kursu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Recep Kıyak, Sakarya
İl Müftüsü İhsan Açık'ı ziyaret etti.
Yönetim kurulu üyeleriyle Sakarya Müftülüğü'ne yeni atanan İhsan Açık'ı makamında ziyaret eden Kıyak, yeni görevinde başarılar diledi.
Federasyon çalışmaları hakkında Açık'a bilgi veren Kıyak, görüş alışverişinde bulundu.
İl Müftüsü Açık da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıyak ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.
Türkiye,Sakarya
18 Kasım 2018 Pazar 11:17