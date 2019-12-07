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Sakarya-intihar eden genç toprağa verildi

İntihar eden genç toprağa verildiSAKARYA'nın Erenler ilçesinde intihar eden Mehmet Ali Ç. (21), son yolculuğuna uğurlandı.

07.12.2019 15:15 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:20
İntihar eden genç toprağa verildi
SAKARYA'nın ilçesinde intihar eden Mehmet Ali Ç. (21), son yolculuğuna uğurlandı. Mehmet Ali Ç. adını aldığı dedesinin mezarında toprağa verildi.
Önceki gün, Erenler ilçesinde 'da bulunan teyzesinin evinde kimyasal bir madde içerek intihar eden Mehmet Ali Ç.?nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sakarya Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi olan Mehmet Ali Ç.?nin cenazesi bugün evine getirildi. Evin önünde dualar okunmasının ardından gencin cenazesi Erenler Çiftlik Camii'ne getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Mehmet Ali Ç.?nin ailesi, üniversite arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Mehmet Ali Ç.?nin cenazesi Erenler Mezarlığı'nda adını aldığı 28 yıl önce vefat eden dedesinin mezarında toprağa verildi.
Sakarya-intihar eden genç toprağa verildi

Almanya, Erenler, Güncel

Kaynak: DHA


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