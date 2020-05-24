SAKARYA Iraklı kadın kendini astı

Iraklı kadın kendini astıADAPAZARI'nda, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Irak uyruklu A.H. (23) isimli kadın, evde yalnız olduğu sırada kendini iple doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi.

24.05.2020 21:37 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:43
Iraklı kadın kendini astı
ADAPAZARI'nda, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Irak uyruklu A.H. (23) isimli kadın, evde yalnız olduğu sırada kendini iple doğal gaz borusuna asarak yaşamına son verdi. Genç kadının yakınları sinir krizi geçirdi.
Adapazarı Maltepe Mahallesi Armutlu Sokakta ailesiyle birlikte yaşayan A.H., iddiaya göre evde yalnız olduğu sırada salıncağın ipi ile kendini doğal gaz borusuna astı. Eve gelen yakınları, genç kadını ipe asılı halde görünce sinir krizi geçirirken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde A.H.'nin yaşamını yitirdiği belirledi. A.H.?nin yakın tarihte amcasını kaybettiği ve bu yüzden bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. SAKARYA Iraklı kadın kendini astı

Kaynak: DHA

Etiketler: Adapazarı, Irak, Güncel, Haber

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