Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

SAKARYA İş makinesinin motor bölümünden çıkarılan kediler yuvalarına taşındı

İş makinesinin motor bölümünden çıkarılan kediler yuvalarına taşındıSAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, anneleri tarafından park halindeki bir iş makinesinin motor bölümüne taşındığı tahmin edilen 5 yavru kedi itfaiye ekiplerince dışarı çıkartılarak, yuvalarına götürüldü.

03.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 03.05.2020 16:58
İş makinesinin motor bölümünden çıkarılan kediler yuvalarına taşındı
SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, anneleri tarafından park halindeki bir iş makinesinin motor bölümüne taşındığı tahmin edilen 5 yavru kedi itfaiye ekiplerince dışarı çıkartılarak, yuvalarına götürüldü. Serdivan Arabacıalanı Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunun arka kısmındaki inşaat alanında bulunan bir iş makinesinin motor bölümünden sesler geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, iş makinesinin motor bölümüne girerek yavru kedileri dışarı çıkardı. Yavru kediler sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kapalı olan akaryakıt istasyonunda nöbet tutan personellerin gösterdiği yuvaya bırakılırken, anneleri ise itfaiyecileri takip edip yuvaya koştu. Anne kedinin yavrularını aracın motor bölümüne taşıdığı tahmin edildi. Kedileri fark eden akaryakıt istasyonunda çalışan Mümin Can Saraç, "Nöbeti devraldığımda arkadaşım bana kedi sesi geldiğini söyledi iş makinesinden. Gidip baktık, çıkartamadık yavruları. Sonra da itfaiye ekiplerini aradık gelip çıkarttılar sağ olsunlar." dedi. SAKARYA İş makinesinin motor bölümünden çıkarılan kediler yuvalarına taşındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Serdivan, İtfaiye, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi Haberler
Koronavirüsten vefat eden Ömer Döngeloğlu aynı gün toprağa verildi
Okullar 1 Haziran’da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz Haberler
Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz
İlahiyatçı Döngeloğlu’nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor Haberler
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin’e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum Haberler
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Haberler
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz Haberler
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz
Haberler››Güncel››SAKARYA İş makinesinin motor bölümünden çıkarılan kediler yuvalarına taşındı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:00: Seyyar satıcının arabasını kurtarma mücadelesi - Haber 19:00: Motosiklet ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Haber 18:58: Manisa'da hasta nakli yapan ambulans devrildi - Haber 18:58: İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haber 18:57: Erzurum'da sessiz kalan cadde ve sokaklar havadan görüntülendi - Haber 18:39: Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden ücretsiz maske talebinde bulunabileceksiniz - Haber 18:21: Ömer Döngeloğlu'nun vefatının ardından siyasilerden taziye mesajları - Haber 17:48: Batman'da bir evi böcekler istila etti - Haber 15:39: Jeofizik Uzmanı 5 riskli ili açıklayıp uyardı: 7 şiddetinin üzerinde deprem bekliyoruz - Haber 09:52: Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum - Magazin