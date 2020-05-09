SAKARYA İtfaiye balkondan eve girdi, sağlık ekibi kadına müdahalede bulundu
İtfaiye balkondan eve girdi, sağlık ekibi kadına müdahalede bulunduSAKARYA'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan Hacer Emecan (64) evinin balkonunda düşmesi sonucu kalça kemiği kırıldı.
09.05.2020 13:22 | Son Güncelleme: 09.05.2020 13:25
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde yalnız yaşayan Hacer Emecan (64) evinin balkonunda düşmesi sonucu kalça kemiği kırıldı. İtfaiye ekibi eve balkondan girerek kapıyı açarken, 112 Acil ekibi müdahalede bulundu.
Karasu Yalı Mahallesi 102 Nolu Sokak'ta bulunan evinde yalnız yaşayan Hacer Emecan, dün evinin balkonunda düştü. Kalça kemiğinin kırılması sonucu acı çeken Hacer Emecan'ın sesini duyan komşuları durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi, eve giremeyince itfaiyeye haber verildi. İtfaiye merdiveniyle ikinci kattaki eve balkondan giren itfaiyeci evin kapısını açtı. Eve giren sağlık ekibi Hacer Emecan'a ilk müdahalede bulundu. Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hacer Emecan tedavi altına alındı.
Kaynak: DHA