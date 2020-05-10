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SAKARYA İzin aldılar, iftardan sonra 'kan' bağışladılar

İzin aldılar, iftardan sonra 'kan' bağışladılarSAKARYA Motosikletçiler Spor Kulübü üyeleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aldıkları izinle iftar sonrası kan bağışında bulundu.

10.05.2020 00:01 | Son Güncelleme: 10.05.2020 00:04
İzin aldılar, iftardan sonra 'kan' bağışladılar
SAKARYA Motosikletçiler Spor Kulübü üyeleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aldıkları izinle iftar sonrası kan bağışında bulundu.
Sakarya Motosikletçiler Spor Kulübü üyeleri, Kızılay Genel Başkanlığı tarafından yapılan kan bağışı çağrısı sonrası sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Sakarya Valiliği'nden izin alarak iftar sonrasında Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda bulunan Kızılay Kan Bağışı aracı önünde toplandı. Sosyal mesafe kurallarına uyarak kan bağışında bulunan yaklaşık 30 motosiklet sürücüsü adına konuşan Sakarya Motosikletçiler Kulübü Başkanı Adem Koç, "Yaklaşık 30 motorcu burada kan bağışında bulunuyoruz. Vatandaşlarımızı da kan bağışına davet ediyoruz" dedi.
Bu arada gerçekleştirilecek olan programı sosyal medyadan duyan ve kulüp üyesi olmayan 2 motosiklet sürücüsü, toplanma alanına gelirken kendilerine 'dur' ihtarında bulunan polisleri duymayınca kısa çaplı bir kovalamaca yaşandı. Demokrasi Meydanı'nda durdurulan 2 motosiklet sürücüsünden birine trafiği tehlikeye atmak suçundan işlem yapılırken, diğer sürücüye ise araç üzerinde yasal olmayan tadilat yaptığı için ceza yazıldı. Rengi değiştirilen, sigorta ve muayenesi bulunmayan motosiklet trafikten men edildi. SAKARYA İzin aldılar, iftardan sonra ’kan’ bağışladılar

Kaynak: DHA

Etiketler: Demokrasi Meydanı, Sakarya Valiliği, Motosiklet, Sakarya, Güncel, Haber

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