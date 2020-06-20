SAKARYA JENERATÖR MOTORUYLA TARIM ARACI YAPTI

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde demir Ustası Cavit Köksal, topladığı hurda araç parçaları ve jeneratör motorunu kullanarak bahçelerde kullanılan 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracı yaptı.

20.06.2020 08:43 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:29
SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde demir Ustası Cavit Köksal, topladığı hurda araç parçaları ve jeneratör motorunu kullanarak bahçelerde kullanılan 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracı yaptı.
Kaynarca Sanayi Sitesinde dükkanı bulunan demir ustası Cavit Köksal, hurda parçaları toplayarak tarla işlerinde kullanmak için tasarladığı aracın yapımına başladı. Cavit Köksal, jeneratör motorunu ise aracın motoru için kullandı. Cavit Köksal 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracını 1 hafta tamamladı.
35 yıldır demir ustalığı yaptığını belirten Köksal, "Böyle bir araç yapma merakım ve hevesim vardı. Hurdadan topladığım parçaları demir aksamını kendim yaparak birleştirdim. Sonra jeneratör motorunu da koydum ve ortaya böyle bir şey çıktı." dedi.
Köksal aracın fındık bahçelerinde kullanılabileceğini söyleyerek, "Özellikle fındık aralarına büyük traktörler ile girilmiyor. Bu aracın arkasına römork takarak çok rahat fındık aralarına girebilirsiniz ve fındıklarınızı toplayabilirsiniz. Tarla işlerinizi ise kolaylıkla yapabilirsiniz. Bu bizim için başlangıç, tabi buna daha da geliştireceğiz. Şu an bu arkadan çekişli bunu önden çift çekişli hale de getireceğiz. Bu aracı 1 haftada tasarladık, 1 haftada bunu başarıyorsak uzun zamanda daha güzel şeyler başaracağımıza inanıyorum." diye konuştu. SAKARYA JENERATÖR MOTORUYLA TARIM ARACI YAPTI

Kaynak: DHA

Etiketler: Kaynarca, Güncel, Haber

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