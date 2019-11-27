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Sakarya kadına yönelik şiddete karşı sosyal deney yaptılar

Kadına yönelik şiddete karşı sosyal deney yaptılarSakarya'nın Sapanca ilçesinde, orta okul öğrencileri kadına yönelik şiddete karşı sosyal deney yaptı.

27.11.2019 14:29 | Son Güncelleme: 27.11.2019 14:35
Kadına yönelik şiddete karşı sosyal deney yaptılar
'nın ilçesinde, orta okul öğrencileri kadına yönelik şiddete karşı sosyal deney yaptı. Genç bir kızın parkta şiddete uğramasına çevredekiler tepki gösterdi.
Sapanca Sinan Göksun Ortaokulu öğrencileri 'Kadına şiddet' temalı sosyal deney gerçekleştirdi. Senaryo gereği Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Parkı'nda bankta oturmakta olan genç kızın yanına gelen erkek arkadaşı, genç kıza tokat atıp bağırmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar, genç kıza bağırıp şiddet uygulayan gence müdahale etti. Bu sırada öğrenciler, 'Kadına şiddete dur diyelim' yazan dövizlerle kadının etrafında dönerek mesaj verdi.
Sakarya kadına yönelik şiddete karşı sosyal deney yaptılar

Sakarya, Sapanca, Güncel

Kaynak: DHA


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